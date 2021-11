El Congrés espanyol aborda aquest dimarts la reforma de l'Estatut de les Balears que elimina els aforaments

La Comissió Constitucional del Congrés espanyol debat i vota aquest dimarts la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per a suprimir els aforaments dels diputats autonòmics i els membres del Govern per tal que puguin ser jutjats per tribunals ordinaris.

El Ple de la Cambra Baixa ja va donar llum verda el mes d'abril passat a tramitar aquesta reforma estatutària, per la qual cosa ara arriba a la Comissió Constitucional per a ratificar la ponència i emetre un dictamen que es votarà en una altra sessió plenària. En cas que la majoria de l'hemicicle atorgui el seu aval, passarà al Senat espanyol per a continuar el tràmit parlamentari a la Cambra Alta.

El Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat aquesta reforma del seu Estatut el mes de novembre de l'any 2018 en entendre que el fur és percebut per la societat com «un privilegi que distorsiona el principi d'igualtat» de tots els ciutadans davant la Justícia.

I, com marca la llei, la va remetre al Congrés per a ratificar-la definitivament. Tot i que la Cambra Baixa la va prendre en consideració fa dues legislatures, la seva tramitació va quedar congelada com a conseqüència dels processos electorals del 2019 i és ara quan finalment el Congrés ha tornat a reprendre aquesta tramitació.

Afectarà 59 diputats

Aquesta reforma de l'Estatut, que afectarà 59 diputats del Parlament i els membres de l'Executiu autonòmic, no és l'única, però, que ha passat pel Congrés darrerament. Canàries, Múrcia, Cantàbria i la Rioja també varen modificar els seus respectius textos estatutaris per a acabar amb els aforaments polítics.