El PSIB defensa que està «plenament justificat» que l'Ecotaxa no es destini a despesa mediambiental

La portaveu del PSIB al Parlament, Pilar Costa, ha defensat aquest dilluns que està «plenament justificat» que l'impost turístic, conegut popularment com Ecotaxa, no es destini necessàriament a despesa mediambiental aquest 2022, com preveu la seva regulació, sinó a altres despeses i serveis públics.

La mesura és una excepció prevista al projecte de pressupostos per al 2022, dins d'una disposició addicional, segons ha remarcat.

En resposta a una pregunta durant una roda de premsa al Parlament, Costa ha parlat de «reequilibri de comptes» per part del Govern i ha subratllat que els pressupostos incorporen, sobretot a partir de fons europeus, altres inversions «molt elevades» a temes mediambientals, «en partides exclusivament inversores».

A més, Costa ha argumentat que si bé el propòsit original de l'impost sobre estades turístiques és compensar la petjada mediambiental del turisme, «també cal parlar d'una petjada des del punt de vista sanitari».

La diputada del PSIB també ha indicat que és un assumpte que s'ha tractat entre els socis del Govern.