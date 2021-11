El Pi presenta una esmena a la totalitat als pressupostos perquè «són ficticis i insostenibles»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat una esmena a la totalitat al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2022. El portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, ha denunciat que els pressupostos «són ficticis i insostenibles, no donen resposta a les necessitats dels ciutadans de les Illes Balears, ofereixen una insuficient resposta a la crisi de la Covid-19, i no tenen una orientació clara per a la reactivació econòmica».

Segons Melià, els ingressos pressupostaris «provenen en gran part d'un sistema de finançament obsolet, injust per a les Illes Balears, les conseqüències del qual no s'han previst adequadament al projecte de pressuposts». El portaveu ha explicat que aquests comptes «suposaran un increment, fins a 9.270 milions d'euros, de l'endeutament que sumat al no assoliment d'alguns dels ingressos prevists, provocarà un augment del deute insostenible a mitjà i llarg termini, que pot fer inviable el finançament dels serveis públics».

Així mateix, el diputat ha criticat la manca de «polítiques de recuperació i reconversió turística, de diversificació del model productiu i d'avanç decisiu en innovació i investigació. Les inversions per dinamitzar la petita i mitjana empresa, i especialment el comerç, són absolutament insuficients».

Melià ha afirmat que el pressupost «manté i augmenta una pressió fiscal asfixiant. Hi ha un augment del cànon de residus en uns moments en què existeixen enormes dificultats per fer front a les obligacions tributàries. Es mantenen uns tipus impositius massa elevats a l'impost de successions i donacions. No es preveuen reduccions al tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques»

El portaveu d'El Pi al Parlament ha destacat que l'AIReF «veu molt poc probables les previsions econòmiques del Govern. Considera excessivament optimistes les previsions de creixement, ja que existeixen riscos a la baixa per la pandèmia que no han estat degudament valorats al projecte de pressuposts».