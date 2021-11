MÉS impulsa l’adhesió dels municipis de Mallorca als nous compromisos del Pacte de Batlies

Diferents càrrecs municipals i insulars de MÉS per Mallorca han participat a València a la primera trobada estatal del Pacte de Batlies, el moviment mundial més gran de ciutats que, de manera voluntària, han assumit el compromís per a actuar contra l’emergència climàtica. Durant la trobada, tots han coincidit en continuar apostant per millorar l'eficiència energètica, utilitzar fonts d'energia renovable i desenvolupar mesures per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. A més, durant la cerimònia, els càrrecs de MÉS assistents han participat d’una signatura simbòlica dels nous objectius de neutralitat climàtica de la Unió Europea. Els municipis signants es comprometen a assolir, i fins i tot a superar, els objectius de la Unió Europea en matèria de clima i energia.

Un total de 300 càrrecs municipals han estat convidats a participar en aquest esdeveniment que té l'objectiu de «donar a conèixer els nous reptes de neutralitat climàtica per a l'any 2050, la connexió entre el Pacte de les Batlies i el Green New Deal de la Comissió Europea, el nou pressupost comunitari i la proposta per a incloure la pobresa energètica als plans municipals sobre el clima i l'energia», segons ha explicat el regidor de Medi Ambient de Calvià, Rafel Sedano. Segons Sedano, el Pacte de Batlies involucra actualment més de 7.000 autoritats locals i regionals de diferents països. En aquest sentit, ha destacat que els fons europeus «aniran cada cop més lligats als objectius de canvi climàtic, per això és important una trobada que servirà per a intercanviar experiències entre municipis de tot l’Estat».