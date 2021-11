El Pi reclama a Cort més control en les colònies de moixos de Palma

El vicepresident, d'El Pi-Palma, Carles Cabrera, ha criticat Cort per la manca de control sobre les colònies de moixos. «Hi ha colònies de moixos a Ciutat que s'haurien de controlar i esterilitzar perquè no creixin de manera desmesurada amb l'objectiu d'aconseguir una harmonia veïnal i el benestar dels animals».

El vicepresident també ha assenyalat que Cort «s'està plantejant eliminar una de les tres naus de Son Reus que fins ara està ocupada per cans. Nosaltres el que demanam és que es mantengui i que sigui ocupada per moixos, ja que tenen molts moixos en gàbies ocultes perquè són ferals i tanmateix no es podran adoptar i s'acaben sacrificant per falta d'espai» Així mateix, també reclamen «millors condicions d'higiene a les gàbies de la canera municipal».

Per a finalitzar, El Pi aplaudeix l'ampliació d'horaris per a passejar animals. «Ens congratulam que ara els voluntaris de Son Reus també puguin passejar els cans els dijous horabaixa, tot i que consideram que aquest horari és insuficient i que s'hauria d'estendre el voluntariat a tots els horabaixes amb l'augment corresponent de personal. També demanam que s'agilitzi la burocràcia per als nous voluntaris que s'hi vulguin inscriure».