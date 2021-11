Les Illes Balears i el País Valencià reforcen la seva aliança estratègica i fan camí conjunt en l'àmbit digital

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern, Miquel Company, i la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, han mantingut una reunió en les instal·lacions de la Conselleria d'Innovació, a la Ciutat de la Llum d'Alacant, amb la finalitat d'explorar sinergies i establir les bases per a cooperar en el desenvolupament d'accions conjuntes per a les dues comunitats.

Aquesta reunió segueix les passes ja iniciades en la cimera celebrada el mes de juliol passat entre els dos governs autonòmics i reforça l'estratègia comuna per vertebrar un nou eix del Mediterrani des del qual poder abordar interessos vinculats a tots dos territoris.

Durant la trobada, Company i Pascual han mostrat el seu acord per a treballar en reptes comuns en matèria d'intel·ligència artificial, universitats, posicionament tecnològic, cable submarí o fons europeus, i per a això s'han compromès a cercar fórmules de treball comunes que impulsin les competències digitals en les dues comunitats.

El conseller Miquel Company ha destacat que «ha estat una reunió molt fructífera per a poder continuar treballant conjuntament en la consolidació de la ciència i la transferència de coneixement» entre Illes Balears i el País Valencià. «Mitjançant la definició de projectes conjunts en l’àmbit digital, com són l’aposta pels districtes digitals i l’intercanvi d’experiències en la gestió de recursos públics, podrem accelerar el canvi cap a una societat del coneixement que ens permetrà crear societats competitives a mitjà i a llarg termini», ha afegit Company.

Per la seva part, la consellera Carolina Pascual ha volgut ressaltar la importància d'impulsar la innovació des d'Alacant per a tot el País Valencià i ha mostrat el seu interès per «unificar capacitats i estrènyer llaços amb el Govern de les Illes Balears per a avançar junts en la digitalització i per a apostar per una tecnologia inclusiva que doni respostes als problemes de tota la societat».