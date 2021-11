MÉS reclamarà més sobirania per a les institucions de les Balears en la V Assemblea General

MÉS per Mallorca reclama més estatus polític per incrementar la sobirania de les Balears davant la poca capacitat d'influència que tenen les institucions del territori. El Consell polític del partit ha validat que aquesta sigui la ponència de la V Assemblea General, prevista pels dies 26 i 27 de novembre.

Les institucions de les Balears «no tenen control dels ports i aeroports, no poden influir en les polítiques laborals, no controlen les costes i la nostra mar Mediterrània o no tenen capacitat de concertar directament amb la UE», ha argumentat el partit en una nota de premsa; per això, esperen treure a votació la situació d'aquestes. En aquest sentit, «MÉS planteja aprofitar el debat de la Llei de Consells per abordar l'estructura interna, així com reforçar política i econòmicament el paper dels Ajuntaments», han explicat.