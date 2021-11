Josep Ferrà: «Tenim molta pressió de compra per part d’estrangers i és un dels factors que influeix en l’increment dels preus»

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament Josep Ferrà ha censurat aquest dimecres l’interès del PP en «continuar alimentant l’especulació immobiliària en compte d’oferir alternatives per a garantir als residents l’accés a un habitatge digne». En concret, el diputat ecosobiranista ha lamentat l’actitud de la dreta i els seus intents per «continuar impulsant un model que afavoreix la compra d’habitatge per part de particulars i fons d’inversió estrangers que especulen amb el mercat i eleven els preus amb les seves compres, de manera que deixa molts illencs sense la possibilitat de tenir una casa pròpia».

En aquest sentit, MÉS ha votat aquest dimecres en contra de dues propostes del PP que pretenien simplificar la compra d’habitatge per part de ciutadans extracomunitaris. Una iniciativa, ha dit Ferrà, «diametralment oposada» al posicionament que defensa MÉS que planteja aprovar un marc normatiu estatal que reguli els lloguers abusius així com la restricció de vendes d'habitatges a no residents. En aquest context, Ferrà ha reclamat polítiques publiques encaminades a facilitar la compra de residents i no tot just el contrari. «A les Illes Balears tenim molta pressió de compra per part d’estrangers i aquest és un dels factors que han influït en l’increment dels preus», ha conclòs.