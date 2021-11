Un dels candidats del PP a nou magistrat del Tribunal Constitucional va estar imputat pels casos Palma Arena i Lezo

El jurista Enrique Arnaldo Alcubilla, candidat del PP per a ser nomenat nou magistrat del Tribunal Constitucional (TC), va estar imputat en una peça separada del cas 'Palma Arena' amb l'expresident del PP a les Balears, Jaume Matas.

Enrique Arnaldo també va maniobrar per col·locar fiscals afins al PP segons va transcendir d'unes escoltes telefòniques en el marc de la investigació del cas 'Lezo', sobre corrupció de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González.

El candidat a membre del Tribunal Constitucional ha cobrat, a través de la seva empresa Estudios Jurídicos y Procesales, SL. més d'un milió d'euros d'Administracions governades pel PP i ha assistit com a ponent remunerat a diversos actes de la Fundació FAES, presidida per José Maria Aznar.

La Comissió de Nomenaments del Congrés examina aquest dimarts els candidats acordats pel PSOE i el PP per a cobrir els llocs del Tribunal Constitucional que havien caducat, així com els dels consellers del Tribunal de Comptes, també pendents de renovació.

Aquesta Comissió, que presideix la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha arrencat escoltant els quatre candidats pactats pels dos partits majoritaris per al Tribunal Constitucional.

Els primers a desfilar per la Cambra Baixa, són els candidats proposat pel PP, Enrique Arnaldo Alcubilla, lletrat de les Corts Generals, i Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala penal de l'Audiència Nacional espanyola.

A ells els seguiran en el matí d'avui els aspirants de la part socialista: Inmaculada Montalbán Hortes, magistrada del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, i Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrat de l'Audiència Nacional espanyola.

En cas de rebre el corresponent aval de la Comissió de Nomenaments, la presidenta de la Cambra traslladarà al Ple el seu criteri sobre la idoneïtat dels candidats, ja que han de ser elegits en sengles votacions en l'hemicicle.

Atès que aquesta setmana tendrà lloc el debat de totalitat dels Pressupostos de 2022 en el Ple, la sessió per a l'elecció dels nous membres dels òrgans constitucionals pactats pel PP i el PSOE s'espera per al dia 11.