Garrido exigeix al PP que no faci «política bruta» amb el català

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha exigit, aquest dimarts, al PP que no faci «política bruta» amb la llengua.

Garrido ha contestat d'aquesta manera a una pregunta del diputat del PP Juan Manuel Lafuente, qui ha demanat, durant el ple del Parlament, per la valoració del Govern de la confirmació per part del Tribunal Suprem de l'anul·lació del Decret sobre el coneixement del català.

En aquest sentit, la consellera ha subratllat que a les Balears «no hi ha problema per a contractar personal sanitari» pel català. A més, ha indicat que la sentència de la sala entén que les mesures són proporcionades, «sinó que l'instrument d'aplicació no era adequat».

«Ara mateix això queda a com regeix la Llei de Funció Pública amb la qual cosa no tendrem problemes per a contractar metges ni personal sanitari», ha subratllat Garrido.