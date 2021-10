El PSOE i ERC pacten incloure la protecció del català a la nova llei de l'audiovisual

El PSOE i Esquerra Republicana (ERC) han arribat aquest divendres a un acord per a incloure mecanismes de protecció del català i la resta de les llengües cooficials en la nova llei de l'audiovisual, un pacte que ha duit als independentistes a no presentar esmena de totalitat als pressupostos generals de l'Estat per a 2022, aplanant així el camí perquè superin el seu primer tràmit en el Congrés la setmana vinent.

No obstant això, mentre que ERC ha anunciat que el pacte passa per fixar una «quota de producció audiovisual en català» i que serà la seva formació la que ho decideixi, els socialistes han assegurat que encara han de cercar quina és la millor fórmula per a garantir «un percentatge de producció» en llengües cooficials, i han evitat parlar de quotes.

Així ho han posat de manifest, d'una banda, el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, i per una altra, el portaveu del PSOE, Felipe Sicília, en les respectives rodes de premsa que han ofert a la Cambra Baixa per a anunciar l'acord entre els republicans i el Govern.

Aquest acord, que permetrà a l'Executiu espanyol tirar endavant els seus comptes públics, implica també que la futura llei audiovisual s'aprovarà amb ERC i, per tant, també amb el dels altres socis habituals del Govern espanyol, és a dir, no amb el PP.

En aquest context, Rufián ha subratllat en la seva compareixença que serà la seva formació la que «fixi» una «quota de producció audiovisual en català». «Hi haurà quota, i la pactarem i negociarem nosaltres. Més clar no puc ser», ha recalcat.

No obstant això, el PSOE ha puntualitzat en la seva roda de premsa posterior que encara està per veure quins són els mecanismes que finalment s'acorden per a la protecció de les llengües cooficials, és a dir, no només el català sinó també del gallec i el basc.

«El que farem serà cercar el millor mitjà, els mecanismes i fórmules per a garantir un percentatge de producció, de doblatges i subtitulació en llengües cooficials, que haurà de requerir de la conformitat d'ERC», ha explicat per la seva part el portaveu del PSOE.

Grans plataformes

Des que es va conèixer l'avantprojecte de la futura llei, ERC i les altres formacions nacionalistes i independentistes han insistit en la necessitat que la norma obligui a les plataformes digitals com Netflix a complir una quota de continguts en les diferents llengües de l'Estat.

Rufián ha remarcat que aquesta quota haurà de concretar-se abans del pròxim 31 de desembre perquè per a aquesta data la nova llei de l'audiovisual ha d'estar aprovada en Consell de Ministres, segons els terminis que marca Brussel·les.

«Si aquesta llei s'aprova, serà amb l''ok' d'ERC, i ERC no donarà suport a una llei que es carregui tot un sector», ha subratllat el portaveu, defensant que a Catalunya d'aquesta quota depèn la viabilitat d'una indústria amb més de 26.000 llocs de feina.

Rufián ha lamentat que hagi «costat molt, molt, molt que un Govern progressista reconegués la diversitat lingüística» i ha assenyalat que la mateixa directiva comunitària reconeix el respecte i la protecció de la diversitat lingüística, tal com han fet altres països, com França o Bèlgica. «Al PSOE cal obligar-lo a fer», ha insistit.

Demanat, en concret, sobre el paper que ha jugat en la negociació la vicepresidenta primera d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, Rufián ha assegurat categòric que no han parlat amb ella. «Això interpretin-ho com vulguin. És a dir, no ha estat en aquesta negociació, cosa que pot ser bona, regular, o dolenta», ha sentenciat.