El PP aclareix que es va equivocar en posicionar-se a favor del requisit i que vol que la llengua de les Balears sigui només un mèrit

El Partit Popular de les Illes Balears va emetre un comunicat, aquest dijous horabaixa, en el qual exigia a la presidenta del Govern, Francina Armengol, «que no segueixi posant obstacles per cobrir places a Sanitat» i afirmava literalment que «El català ha de ser un requisit i no un mèrit per als professionals sanitaris, als quals, a més, se'ls hauria de compensar pel cost de la insularitat per així incentivar-los per a la seva incorporació al lloc de feina».

Però al vespre, la formació conservadora, va emetre un altre comunicat on explicava que el seu posicionament a favor del requisit de català, era a causa d'un error.

El PP, per tant, aclareix que està a favor de que la llengua catalana sigui un mèrit per accedir a una plaça de funcionari de sanitat a les Illes Balears.