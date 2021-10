Valtònyc aconsegueix una sentència històrica: el TC belga considera inconstitucional la llei que persegueix els insults al Rei

El Tribunal Constitucional de Bèlgica ha considerat aquest dijous inconstitucional la llei belga que persegueix els insults al Rei en considerar que col·lideix amb la llibertat d'expressió, en un pronunciament que respon a un dubte presentat pel tribunal que ha de resoldre l'extradició del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, antigament conegut com Valtonyc.

L'alt tribunal s'ha pronunciat en aquest sentit davant la qüestió prejudicial presentada pel tribunal de Gant que al setembre de 2020 va elevar la qüestió abans de prendre una decisió sobre el seu lliurament a Espanya, al·legant que Bèlgica compta amb una norma del segle XIX que castiga les ofenses al monarca.

Ara el Constitucional belga ha assenyalat que la llei belga sobre delictes contra la Corona que data de 1847 és incompatible amb la protecció constitucional a la llibertat d'expressió i afirma que la normativa «no satisfà una necessitat social urgent i és desproporcionada amb l'objectiu de protegir la reputació de la persona del Rei».

Una vegada coneguda l'opinió del Constitucional, el cas de Valtònyc encara la seva fase final i les parts estan citades el 23 de novembre per a prendre una decisió sobre el seu lliurament a la Justícia espanyola, que el reclama després de ser condemnat per delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona.

El cantant, que es va establir a Bèlgica el juny de 2018, havia estat condemnat per l'Audiència Nacional per delictes «d'enaltiment del terrorisme», a dos anys de presó i a un any i mig més per injúries a la Corona, una sentència dictada per delictes comesos entre 2012 i 2013 i posteriorment confirmada pel tribunal Suprem. El seu lliurament ja va ser rebutjada per la Justícia belga en primera instància fa tres anys.