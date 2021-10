Valtònyc celebra la seva victòria amb eufòria i sarcasme

El raper mallorquí, Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional belga a través de les xarxes socials.

Des de sempre he tingut clar que volia posar el meu cas en mans dels drets fonamentals per un benefici col•lectiu. Ho hem aconseguit, hem guanyat i Bèlgica elimina les injúries a la corona del codi penal. Jo no vaig acotar el cap però vosaltres no m'heu deixat sol. Gràcies. pic.twitter.com/QHmlZ1hLFx