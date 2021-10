Noguera: «Arribar a Madrid és una prioritat per nosaltres però sobretot pels ciutadans de les Illes Balears»

El coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, acabarà el seu mandat «amb els deures fets i els objectius complerts». Així ho ha assegurat aquest dimarts, tot just quan queden poques setmanes per a la celebració del congrés que ha de renovar la direcció de la formació.

D'aquesta manera, Noguera ha deixat clar que no optarà a la reelecció. Una decisió que, ha assegurat «neix des del convenciment personal i polític que després de la victòria de dos homes en Lluís Apesteguia i en Jaume Alzamora al Parlament i al Consell respectivament, és del tot necessari que la pròxima persona que ostenti el càrrec de coordinadora sigui una dona».

Noguera ha recalcat que «no he dimitit, simplement acab el meu mandat dia 26 de novembre i ho faig amb els meus deures fets». De fet, segons Noguera la formació és a punt de presentar el procés de convergència de les diferents organitzacions polítiques que formaven la coalició ecosobiranista en un únic partit, fet que s'acabarà de consolidar en el pròxim congrés de finals de novembre.

Noguera també ha destacat l'elaboració d'un pla a 15 anys vista dins les jornades de Cartografiant el Futur per dotar d'un horitzó polític progressista i ecologista a les Illes. De la mateixa manera ha fet valdre la creació de l'organització juvenil Mallorca Nova com una garantia de futur dins MÉS per Mallorca.

Noguera ha aprofitat la seva compareixença per anunciar que en les pròximes setmanes es farà públic el nom de la marca de la coalició de MÉS per Mallorca amb les organitzacions de Menorca i Eivissa per concórrer a les pròximes eleccions al parlament espanyol, perquè aconseguir arribar a Madrid, d'acord amb Noguera, «és una prioritat per nosaltres però sobretot pels ciutadans de les Illes Balears».