El Pi reclama al Govern ampliar l’horari de la biblioteca de Can Sales

La diputada d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament Maria Antònia Sureda ha reclamat una vegada més al Govern ampliar els horaris de la biblioteca pública de Palma Can Sales. «Les biblioteques públiques haurien de ser un servei que estigués a disposició dels ciutadans i no que els ciutadans hagin d’estar a la disposició d’aquestes. Han passat quatre anys d’aquella proposta d’El Pi, que es va aprovar per unanimitat, on es reclamava l’ampliació dels horaris de Can Sales».

La diputada ha assenyalat que «malauradament a dia d’avui la situació és la mateixa. Des d’El Pi ens sembla molt encertat fer noves iniciatives culturals, però no podem donar l’esquena al que ja tenim. Hem de donar un servei exemplar als nostres ciutadans i investigadors».

Així mateix, Sureda ha finalitzat la seva intervenció reclamant l’ampliació dels horaris, «necessitam aquesta ampliació d’horaris a una biblioteca que és referent i que té un material imprescindible per a l’estudi de moltes persones. Hi havia un compromís ferm d’aquest Govern i no s’ha fet, per tant, demanam que d’una vegada per totes es faci aquesta ampliació amb el personal que pertoca».