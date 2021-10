El Pi proposa crear la categoria d’habitatges a preu màxim

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha proposat crear la categoria d’habitatge a preu màxim per a afavorir l’accés dels joves. «Consideram que hi ha una fórmula, la de l’habitatge a un preu màxim, perquè els promotors privats, que comptarien amb beneficis urbanístics, poguessin fer habitatges més petits, més adequats a les necessitats de les famílies d’avui en dia, i sobretot dels nostres joves. A través d’aquest mecanisme, amb un conveni amb l’administració, es podrien oferir habitatges a preu assequibles al jovent»

Segons Melià, «hi ha una problemàtica enorme a les Illes Balears per a poder accedir a un habitatge digne. Tots sabem el que li costa al nostre jovent poder independitzar-se i accedir a un habitatge. El Pi dona suport a la política pública d’increment del parc públic d’habitatges». En aquest sentit, el diputat ha afegit que «juntament amb aquestes mesures s’ha de fer una política d’aproximació i d’involucrar el sector privat i la promoció privada en la capacitat de posar al mercat habitatges a preus assequibles a les Illes Balears».

Així mateix, el portaveu ha assenyalat que des d'El Pi també s’ha proposat que els edificis d’allotjaments turístics puguin canviar el seu ús. «Aquesta mesura permetria el canvi d’ús d’hotels obsolets i de baixa qualitat que es reconvertirien en habitatges de protecció oficial o habitatges a preu màxim. Nosaltres el que voldríem és que a través del decret llei d’habitatge que s’aprovarà poguéssim incorporar una millorar substancial a la normativa sobre el canvi d’ús que fes que algun promotor tengués interès a tancar el seu establiment turístic i convertir-lo en pisos a preu assequible».