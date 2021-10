Apesteguia: «MÉS no se sent correspost en el conjunt de polítiques del Govern»

El recent proclamat cap de llista de MÉS per Mallorca per al Parlament en 2023, Lluís Apesteguia, creu que el resultat de les primàries d'aquest diumenge són reflex que el partit «no se sent correspost en el conjunt de polítiques del Govern».

Així s'ha expressat Apesteguia en una entrevista amb Europa Press, en què ha insistit que es fan «polítiques fantàstiques» des de les conselleries de MÉS però els militants no se senten «reflectits en la resta».

Per això, per a l'actual batle de Deià, el resultat de les primàries és «un missatge» tant als socis com a nivell intern, un missatge amb el qual MÉS «es reivindica a si mateix».

A més, Apesteguia ha considerat que «hi ha hagut certs moments» en què ha estat evident que en el Govern que presideix la socialista Francina Armengol pesava més la lleialtat al PSOE que al territori. «Quan el Govern estatal anuncia que incomplirà la llei que hauria de compensar el sobrecost de la insularitat a la ciutadania de les Balears, que el Govern no ho impugni al Tribunal Constitucional no ho entenc des d'una altra perspectiva que no sigui prioritzar la lleialtat de partit a la de país», ha exemplificat.

Apesteguia ha indicat que s'haurà de fer una «anàlisi rigorosa» respecte al compliment dels acords del Pacte, tenint en compte com la pandèmia de coronavirus ha alterat les agendes polítiques.