El Pi reclamarà al Consell de Mallorca que refusi el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat

El Pi-Proposta per les Illes Balears presentarà una moció al pròxim plenari del Consell de Mallorca on reclama que es refusi el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022. La formació considera que aquests comptes deixen les Illes Balears a la cua en previsió inversora i molt per davall de la mitjana estatal tant si es fa el càlcul només tenint en compte les inversions territorialitzades com si es fa afegint les transferències de capital a les comunitats autònomes on hi ha la previsió del factor d'insularitat.

Segons ha explicat la portaveu al Consell, Xisca Mora, «resulta grotesc que el Govern de les Illes Balears hagi participat de forma entusiasta en aquesta maniobra de manipulació». Mora ha apuntat que «no han aixecat la veu i la seva queixa davant uns pressuposts que es miri com es vulgui mirar deixen les Balears a la cua inversora una vegada més». La portaveu d’El Pi ha recordat que «una clara mostra és que no hi ha partida pel conveni de Carreteres i el CIM no disposarà de doblers per mantenir en condicions òptimes aquestes infraestructures».

En aquesta moció, la formació també demana que el Govern valori el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2022 «de manera objectiva i no partidista, fent els càlculs de mitjanes de forma homogènia i evitant la manipulació de les previsions numèriques».