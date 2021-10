Lluís Apesteguia serà el candidat de MÉS per Mallorca al Parlament amb el 56,6% dels vots

MÉS per Mallorca ha celebrat aquest diumenge primàries per a triar els caps de llista al Parlament, al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma de cara a les eleccions de 2023.

En el cas del Parlament el primer lloc de la llista el disputaven dos batles: Maria Ramon, batlessa d'Esporles, i Lluís Apesteguia, batle de Deià.

Lluís Apesteguia n'ha estat el guanyador, i encapçalarà la candidatura de MÉS per Mallorca al Parlament, amb el 56,6% dels vots.

A les primàries de MÉS per Mallorca han participat un total de 2.541 persones, el que suposa el 58,2% del cens. En concret, per al Parlament s'han emès 1.435 vots, de manera que Apesteguia ha estat elegit amb el 56,6% dels suports. I, per al Consell 1.466 vots, sent triat Alzamora, amb el suport del 59,1% dels militants i simpatitzants participants en aquest procés.