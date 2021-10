MÉS escollirà els seus caps de llista al Parlament i al Consell de Mallorca aquest diumenge

MÉS per Mallorca celebra aquest diumenge les seves primàries per escollir els caps de llista al Parlament i al Consell de Mallorca de cara a les eleccions de 2023.

Aquest diumenge, MÉS-Estimam Palma també celebra les primàries, encara que al consistori de Palma s'ha registrat una candidatura conjunta.

En el cas del Parlament, el primer lloc de la llista se'l disputaran dos batles: Maria Ramon, d'Esporles, i Lluís Apesteguia, de Deià.

Ramon va anunciar la seva candidatura baix el lema 'Un país amb futur' defensant que «no es poden deixar les institucions d'autogovern en mans de l'espanyolisme i l'extrema dreta» i ha argumentat que la seva candidatura representa la pluralitat de sensibilitats de MÉS per Mallorca, la transversalitat i la maduresa com a projecte polític.

Apesteguia, per la seva banda, ha posat el focus del seu missatge en la importància de les bases i ha obert la porta a no entrar en un hipotètic Govern que no apliqui «les polítiques de MÉS».

La candidatura del batle de Deià, 'Una nova il·lusió', aspira agrupar «una proposta valenta i innovadora que defensi una majoria social que permeti la formació fer els canvis que la societat de les Illes necessita» amb la mirada posada més enllà del 2023.

A liderar la llista de MÉS per Mallorca al Consell hi aspiren Bel Busquets i Jaume Alzamora, dos integrants de l'equip de govern de la institució insular.

La consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística es va presentar a les primàries de la formació ecosobiranista amb el lema 'Una passa més' destacant la seva experiència i compromís tant en l'àmbit de govern com de partit.

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Mallorca aspira a liderar la candidatura de MÉS amb l'objectiu de «fer del Consell la principal institució de govern de Mallorca».

Per aquest motiu, amb el lema 'Nous lideratges' es proposa aconseguir transferir competències que encara no gestiona, previstes a l'Estatut d'Autonomia, com el transport, l'agricultura, la ramaderia o la pesca.

Les votacions tendran lloc aquest diumenge i un total de 4.568 electors decidiran quines persones encapçalaran les candidatures.