Neus Truyol i Miquel Àngel Contreras animen la militància a participar del nou projecte col·lectiu, valent i feminista

L'actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, i l'actual coordinador del partit a Palma i coordinador de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Miquel Àngel Contreras, han dut a terme una campanya de la seva candidatura que els darrers 15 dies els ha duit a reunir-se amb molta gent, de diferents barriades i pobles de Palma.

Neus Truyol afirma que «la proximitat del nostre projecte és un senyal d'identitat que fa fort la nostra candidatura i per tant, enforteix el present i futur del partit. Juntes som més, sumam més sensibilitats, més diversitat, més reflexions i propostes per fer madurar el projecte polític. Sense oblidar quins són els principis bàsics que ens uneixen: som un projecte netament d'esquerres, amb proposta sobiranista ferma, un projecte que aplica lideratges compartits, per una societat justa, feminista i antiracista».

Neus Truyol aspira a encapçalar la llista electoral de MÉS-Estimam Palma en els comicis municipals prevists per 2023, i amb en Miquel Àngel Contreras com a número dos.

Contreras, per la seva part, anima a tothom a participar en les votacions diumenge perquè «aquest procés de primàries és una mostra d'obertura real i de maduresa política: som l'únic partit que fa primàries i dóna l'oportunitat a la militància i aquells que siguin afins a MÉS a escollir els seus líders. A Palma, ens presentam com a tàndem perquè defensam fermament el colideratge, la feina en equip. Apostam per un lideratge feminista basat en el col·lectiu, en la cooperació i encapçalat per una dona».

Durant els últims dies de campanya, Truyol i Contreras s'han reunit amb més d'un centenar de persones en una desena de trobades i visites als barris i pobles de Palma. Així mateix, han rebut el suport explícit de referents polítics d'altres formacions amb les quals MÉS estableix aliances, principalment de l'àmbit municipalista. Entre ells:

● Giuseppe Grezzi, regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de València per Compromís

● Navia Rivas, regidora de Santiago de Compostela pel BNG

● Oskar Matute, diputat d'EH Bildu

● Alba Fatuarte, regidora de Bilbao d'EH Bildu

● Damià Moll, conseller insular de Territori per MÉS per Menorca

● Maria Jesús Bagur, regidora de Ciutadella per PSM-MÉS per Menorca

● Florent Marcellesi, portaveu d'Equo

● Inés Sabanés, diputada al Congrés per Equo

● Àgueda Micó, co-portaveu de Compromís del País Valencià.

● Marta Rosique, diputada al Congrés per ERC

● Joan Ribas, d'Ara Eivissa

● Ernest Urtasun, eurodiputat per En Comú Podem de Catalunya i vicepresident del grup Verds/ALE

Truyol, en aquest sentit conclou que «juntes, amb la militància, els moviments socials i altres socis polítics amics hem de sumar més, enfortir aliances i fer del municipalisme una eina de sobirania popular».