Bel Busquets: «La cultura i llengua han de ser l'element cohesionador d'una Mallorca presidida per MÉS»

L’actual vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura, Patrimoni i Normalització Lingüística i candidata a les primàries de MÉS per Mallorca per a encapçalar la llista al Consell de Mallorca, Bel Busquets, ha participat en un acte de campanya de primàries amb l’exconseller del Consell i del Govern, Damià Pons.

L’acte, titulat 'Parlam de futur. Cultura, llengua i Mallorca amb Damià Pons' ha estat conduit per Francisca Niell, gestora cultural de reconegut prestigi i actual gerent del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de l’Ajuntament de Palma. Al llarg de l’acte, Niell ha anat llençant preguntes tant a Busquets com a Pons relacionades amb el futur de Mallorca, quines polítiques ha d’aplicar MÉS des de la presidència del Consell de Mallorca i com s’han d’aplicar.

Els temes principals de l’acte han estat la cultura i llengua, com el Consell ha d’esdevenir el vertader govern de Mallorca, el municipalisme i el traspàs de competències.

Bel Busquets, ha afirmat que la cultura i la llengua «han de ser l’element cohesionador d’una Mallorca presidida per MÉS». La candidata, ha explicat que «com a partit de Mallorca, hem de defensar un major autogovern per a l’illa i això passa pel Consell» i ha destacat que «és el moment de prioritzar el Consell a l’hora de conformar pactes electorals, de fer una passa més com a projecte i liderar la institució que serà el vertader Govern de Mallorca i des d’on podrem desenvolupar les polítiques de MÉS per a millorar la qualitat de vida de les mallorquines i mallorquins».

Damià Pons, per la seva banda, ha recordat com es varen posar en marxa les competències de cultura al Consell de Mallorca i quins varen ser els principis bàsics d’actuació. Com a conseller de Cultura i Patrimoni va impulsar un projecte cultural insular que exercia realment les competències culturals. Per una part es varen crear noves institucions culturals pròpies com la Fundació Llorenç Villalonga, l'Arxiu del So i la Imatge de Mallorca i es va posar en marxa un programa de promoció de la música i les arts escèniques a través dels circuits que facilitaven als ajuntaments la contractació d'espectacles de companyies teatrals i grups musicals de Mallorca.