Vidal: «MÉS avantposa els interessos de país als interessos de partit perquè a la fi pugui tramitar-se un Règim Fiscal per les Illes Balears»

El senador mallorquinista possibilita, aportant els vots a favor d'ERC i Esquerra Confederal i les abstencions del PNB, Junts i EH Bildu que es tramiti al Congrés la proposta de Règim Fiscal del PP.

El senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha fet possible aquest dimecres l'aprovació de la Proposició de Llei de la part del Règim Fiscal que el PP portava al ple del Senat amb 126 vots a favor, 105 en contra i 16 abstencions.

Vidal ha explicat que «tot i que la proposta alternativa de MÉS era més potent - 1000 milions d'euros contra els 265 de la dels conservadors, amb un IVA diferenciat i amb avantatges fiscals per empreses culturals- l'hem sacrificada perquè com a mínim una proposta de REB es tramités». PSOE i PP havien confirmat que no farien suport a la proposta de Vidal en cas que la del PP no fos aprovada.

El senador ecosobiranista ha remarcat que ha facilitat que el bloc sobiranista i progressista votés bé a favor - ERC, Compromís, Geroa Bai, Adelante Andalucía, Mas Madrid- o s'abstingués - PNB, EH Bildu i Junts- i això ha fet possible que «la proposta de REB fiscal es pugui tramitar al Congrés d'una vegada!»

En paraules de Vidal «preferirien que fos un govern progressista qui impulsés la part fiscal del REB» però «si el PSOE i Maria Jesús Montero enreden durant dos anys la nostra prioritat és que, pel bé de la ciutadania de Mallorca, Eivissa, Formentera i Menorca, la part fiscal del Règim Especial es tramiti».