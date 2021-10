El Senat espanyol aprova impulsar rebaixes fiscals per a les Balears malgrat l'oposició del PSOE

El Senat espanyol, amb els vots en contra del PSOE, ha aprovat aquest dimecres prendre en consideració la Proposició de Llei presentada pel PP per a establir un règim fiscal diferenciat a les Illes Balears que, entre altres aspectes, estableix una deducció en la quota de l'Impost de societats o de l'IRPF per a activitats d'I+D+I.

Així, aquesta iniciativa ha comptat amb 126 vots a favor, 16 abstencions i 105 vots en contra, de manera que es dona llum verda a la presa en consideració d'aquesta proposició de llei, que ara es remet al Congrés espanyol, en Comissió i posteriorment al Ple, per al seu debat i, si escau, la seva aprovació. En aquest cas, tornaria a la Comissió de la cambra alta i, si s'aprova, al Ple per a aprovar-se definitivament.

Durant el debat, l'encarregat de defensar aquesta iniciativa per part del PP, el senador José Vicente Marí Bossó, ha afirmat que el que es demana amb aquesta Proposició de Llei és «un tracte igual per a les empreses, autònoms i treballadors de les Balears».

D'aquesta manera, ha posat de manifest que «tota la societat de les Balears porta molt de temps reclamant un règim fiscal diferenciat que mitigui els costos que, una característica física i permanent del territori com és la insularitat, genera als ciutadans de les Illes».

El senador de designació autonòmica per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha fet possible l'aprovació d'aquesta Proposició de Llei. Vidal ha explicat que «tot i que la proposta alternativa de MÉS era més potent -1.000 milions d'euros contra els 265 de la dels conservadors, amb un IVA diferenciat i amb avantatges fiscals per a empreses culturals- «l'hem sacrificada perquè com a mínim una proposta del REB es tramités».

El senador ecosobiranista ha remarcat que ha facilitat que el bloc sobiranista i progressista votés a favor -ERC, Compromís, Geroa Bai, Adelante Andalucía, Mas Madrid- o s'abstingués -PNB, EH Bildu i Junts- i això ha fet possible que la proposta de REB fiscal es pugui tramitar al Congrés espanyol.