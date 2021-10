Més per Menorca lamenta que el Govern defugi també del control parlamentari sobre el factor d'insularitat

«Davant el fracàs de les inversions estatutàries previstes a la disposició transitòria novena, la poca transparència en la gestió del factor d'insularitat i la por a que s'hi repeteixin els errors», Més per Menorca ha presentat una moció que ha resultat rebutjada aquest dimarts al Parlament.

Així, el Govern d'Armengol s'ha posicionat en contra de «realitzar una valoració política real del fracàs de les inversions estatutàries i esclarir reponsabilitats al respecte». El Govern d’Armengol també ha rebutjat la proposta dels menorquinistes d’establir mecanismes de correcció perquè el fracàs en l’execució de les inversions estatutàries no es repeteixi amb les inversions que es derivin del factor d’insularitat del Règim Especial de les Illes Balears (REIB), que arribaran a partir del 2022.

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha considerat que és «indignant que amb un tema tan central per al futur de les Illes, del que se n'omplen sistemàticament la boca, el Govern exerceixi l'opacitat màxima». «El Govern té l'obligació de facilitar el control de la seva acció per part del Parlament», ha afegit el portaveu dels menorquinistes, «i és indignant que el Govern no vulgui posar llum sobre les negligències administratives en l’execució de les inversions estatutàries, que ha tingut una importància cabdal en l’esdevenir de les Illes Balears».

Els menorquinistes volen recordar que les inversions estatutàries varen ser tot un seguit d’inversions que estaven previstes a l’Estatut per a transferir de l’Estat a les Illes Balears amb l’objectiu de compensar la manca d’inversions històrica. Inicialment, es va fer una previsió que havien d’arribar a les Illes 2.800 milions d’euros: 400 milions durant set anys.

Tot i això, d’aquests 2.800 milions només se’n varen arribar a acordar 859; i, d’aquests, només se’n varen arribar a justificar 292: la resta es varen haver de tornar a Madrid. Algunes d’aquestes inversions que estaven previstes i mai es varen arribar a produir varen ser la millora de la terminal portuària de Son Blanc (Ciutadella), amb un import de trenta milions; o els set milions d’euros prevists per a la rehabilitació de s’Enclusa per a la creació del centre d’interpretació de la Reserva de la Biosfera.

Es refusa el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022

Durant el debat, Castells ha acceptat quatre esmenes d'El Pi, tres de les quals han estat aprovades pel Parlament. En aquest sentit, amb la moció de Més per Menorca s'ha aconseguit que el Parlament constati que el projecte de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2022 torna a deixar les Illes per davall de la mitjana, donat que «en cap cas es poden considerar per fer el càlcul els 73 milions complementaris del factor d'insularitat que segons l'acord de la comissió mixta responen a compensació d'exercicis anteriors».