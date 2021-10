El Pi presentarà mocions a tots els Ajuntaments en rebuig al projecte de pressuposts de l'Estat

El Consell General, màxim òrgan entre congressos d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha decidit aquest dissabte presentar mocions a tots els Ajuntaments en rebuig als pressuposts generals de l'Estat per a 2022.

El president de la formació, Tolo Gili, ha explicat que «de manera estructural, en cada exercici pressupostari estatal, les Illes Balears estan a la coa de la inversió prevista», i ha afegit que demanem al Govern que «valori el projecte de pressuposts generals de manera objectiva i no partidista, fent els càlculs de mitjanes de forma homogènia i evitant la manipulació de les previsions numèriques».

Així mateix, Gili ha assenyalat que «dins del conjunt d'inversions territorialitzades, el projecte de pressuposts preveu una inversió total per a les Balears de 172 milions d'euros; és a dir, 141 euros per habitant, quan la mitjana de l'Estat és de 274 euros per habitant». «Les xifres pel 2022 encara són pitjors que les previstes pel 2021», ha afegit.

Per part seva, el portaveu d'El Pi al Parlament, Josep Melià, ha criticat que el Govern catalogui com una inversió el factor d'insularitat. «El factor d'insularitat no té com a objectiu situar a les Balears a la mitjana d'inversió de l'Estat, és un instrument per assegurar la deguda compensació de les conseqüències econòmiques inherents a la discontinuïtat territorial que implica el fet insular».