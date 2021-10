El Parlament reclama al Govern espanyol garantir els drets lingüístics als espais públics gestionats per l'Estat

El Parlament ha aprovat una iniciativa de MÉS per Mallorca on reclama al Govern espanyol que posi totes les eines i legislació al seu abast perquè els drets lingüístics estiguin garantits en els espais gestionats per l'Estat espanyol. La iniciativa es va presentar el passat mes de maig arran un cas de discriminació per raons de llengua ocorregut a l’aeroport del Prat de Barcelona i que va patir Bartomeu Rosselló, president del Cercle Mallorquí de Negocis. Amb aquesta Proposició no de Llei MÉS volia «tornar a posar de manifest els reiterats casos de discriminació que encara han de patir els català parlants arreu del territori de l’estat espanyol on la llengua catalana és oficial».

De fet, al text aprovat pel Parlament s’explica que els casos de discriminació «són la punta de l’iceberg d’un fet greu que es repeteix en massa ocasions». De fet, el diputat Joan Mas “Collet”, impulsor de la iniciativa «aquests episodis, ja greus en si mateixos, tot sovint converteixen a les seves víctimes en protagonistes de campanyes mediàtiques d’atac que posen en dubte el seu testimoni o directament se’ls insulta i se’ls acusa de victimistes».

Per la seva banda el portaveu de MÉS al Parlament, i encarregat de defensar la PNL, Miquel Ensenyat, ha insistit en el fet que «els atacs als drets dels catalanoparlants tornen a posar en evidència que la carta magna espanyola només és un instrument al servei dels poders de l’estat que s’utilitza per a la seva conveniència i no per garantir els drets de la ciutadania». Ensenyat ha recalcat, a més, que l’increment dels casos de discriminació «va estretament lligat a l’auge de la dreta ultra i reaccionària».