Més per Menorca denuncia «l'escandalosa discriminació» de Menorca i les Pitiüses al Pla d'inversions estratègiques de les Balears

Els menorquinistes consideren que la distribució de la inversió territorialitzable del Pla Estratègic Autonòmic és «vergonyosa», donat que el 95% s'ha destinat a Mallorca, el 3% a Eivissa i el 2% a Menorca; la inversió territorialitzable suposa el 61,6% de la inversió prevista, és a dir 708,5 milions d’euros. La resta, fins arribar a un total previst de 1.148,3 milions d’euros, va adreçat a projectes que es distribueixen uniformement pel conjunt de les Illes (per exemple, convocatòries de subvencions) i, per tant, no corregiran el desequilibri que es dona en les inversions imputables a cada una de les illes.

Segons Josep Castells, portaveu de Més per Menorca al Parlament, aquest despropòsit té dues causes: «en primer lloc, les presses per aprovar un pla estratègic sense temps per preparar-lo i debatre’l com toca amb els consells insulars i, en segon lloc, l’obstinació del Govern per no debatre aquest Pla al Parlament, com ha insistit Més per Menorca que es fes: és evident que si aquest Pla s’hagués debatut al Parlament el resultat no hauria estat tan lamentablement discriminatori per a Menorca i les Pitiüses».

Els menorquinistes també assenyalen que la relació de projectes és un «calaix de sastre»: combina projectes que ja estan definits i ja comptaven amb un finançament, amb projectes que no se sap si es podran finançar ni en quina quantitat. La qüestió és problemàtica perquè s’està donant per fet que es podran tirar endavant projectes, en alguns casos de cost multimilionari, sense tenir cap garantia de rebre’n el finançament necessari.

Finalment, Més per Menorca denuncia que «tota la retòrica del debat i el consens per a elaborar aquest pla ha quedat desacreditat davant del fet irrefutable que gairebé tot el Pla presentat es preveu que sigui executat per les diverses conselleries de la CAIB, deixant la participació d’altres administracions a un nivell menys que testimonial. De fet, tots els projectes excepte tres -de 39- seran gestionats pel Govern.

Segons el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, «és evident que el Pla s'ha fet de pressa i corrents, de cara a la galeria, ha primat la propaganda i que el Pla sortís, ha estat una gestió molt millorable en un tema d’importància tan cabdal per a les nostres Illes».