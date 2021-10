Catalina Cladera (PSIB): «Els socialistes estem canviant la història de Mallorca i de les Balears, i estic segura que seguirem fent-ho junts, units i forts»

«El futur de Mallorca és progressista; els socialistes estem canviant la història de Mallorca, i de les Balears, i estic segura que hi haurà un tercer mandat socialista a les Illes, a Mallorca, i a tots els ajuntaments. I ho aconseguirem entre tots, units i forts», ha afirmat Catalina Cladera durant l'acte de presentació de la seva precandidatura a la Secretaria General de la Federació del PSIB de Mallorca.

Acompanyada per més de 200 militants, representants de les agrupacions socialistes de Mallorca, per batles i batlesses socialistes, per la secretària General del PSIB-PSOE, Francina Armengol, i per la secretària de la FSM, Mercedes Garrido, entre altres, Cladera ha volgut agrair en primer lloc els suport de tothom per arribar fins a aquesta fita.

Catalina Cladera ha presentat el seu projecte de futur «perquè Mallorca continuï avançant en drets i en llibertats, per assolir una recuperació justa que no deixi ningú enrere, per seguir impulsant polítiques valentes des de totes les institucions en les quals governem».

I ha posat l'èmfasi en polítiques socials i en projectes sòlids per fer front a l'emergència climàtica «perquè volem una Mallorca més sostenible, més verda, més cohesionada i igualitària. Amb una millor distribució de la riquesa, amb un projecte de futur per a una economia circular, fomentant el nostre producte local i els nostres productors, protegint el nostre territori, el nostre paisatge i medi ambient...».

«Hem fet molta feina des de totes les institucions, i quina sort que els socialistes hem governat durant aquesta crisi, i sobretot, quina sort que hagis estat tu la nostra presidenta, Francina. Per la teva valentia i coratge, per ser referent, el camí de tots, amb un nivell de lideratge increïble... Ets sense dubte la millor presidenta que ha tingut aquesta comunitat», ha afegit Cladera.

La presidenta del Consell de Mallorca, que també ha agraït el suport de l'actual secretària general de la FSM, Mercedes Garrido, ha insistit en la importància de seguir lluitant per la defensa dels valors socialistes. «No podem permetre que les dretes avancin, hem de seguir defensant la nostra cultura, les polítiques d'igualtat, els drets dels treballadors, l'habitatge digne... i en definitiva, tots els valors socialistes que ens defineixen des de fa cent quaranta anys», ha dit.

Per concloure, Cladera s'ha compromès a dur el projecte socialista «a tots els racons de Mallorca» i ha manifestat que «estic orgullosa de ser socialista i de liderar aquesta nova etapa amb il·lusió, amb compromís i responsabilitat».

Abans de la seva intervenció, Xesca Mir, portaveu dels Socialistes de Sa Pobla, i Manolo Galan, batle de l'Ajuntament d'Artà, han presentat a la precandidata com a una persona «valenta, treballadora, compromesa, empàtica, que cerca sempre el consens, seriosa i amb vocació de servei».

També s'ha fet un record als cinc represaliats pel franquisme, un d'ells Jaume Serra, secretari general dels Socialistes de Sa Pobla, i que tenen una pedra de Memòria en el parc de Can Cirera Prim, on s'ha celebrat l'acte.