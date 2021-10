El Pi reclama 220 milions d’euros per l’incompliment del REB durant els darreres dos anys

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha demanat explicacions a la consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, en relació a la metodologia de càlcul del factor d’insularitat per part del Govern: «No sabem per què han calculat amb 73 milions els darrers dos anys que no hi ha hagut factor d’insularitat, si vostès han calculat el factor d’insularitat amb 110 milions d’euros per any, tocarien ser 220 milions per aquests anys d’incompliment».

El portaveu ha assenyalat que «vostès signen un acord que diu que el factor d’insularitat seran 110 milions del 2022 fins al 2026, no és el que diu el REB. El que diu és que es farà una metodologia i es calcularà l’any base, i cada any hi haurà una actualització, vostès no actualitzen res. Això no és complir amb el REB».

Així mateix, Melià ha assegurat que «la pregunta que ens feim és quin càlcul ha fet el Govern. Quants de cents de milions d’euros suposen aquests desequilibris, a partir d’aquí el Govern hauria d’anar a negociar amb l’Estat el factor d’insularitat, però aquí no s’ha fet així, durant dos anys i mig no s’ha fet res i després de cop i volta fan una comissió de pressa i corrents i posen una xifra».

Per a finalitzar amb la seva intervenció, el diputat ha recordat que «la pressió d’El Pi amb el recurs d’inconstitucionalitat ha estat una eina fonamental per desembossar aquesta situació i perquè es posessin les piles».