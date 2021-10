Més per Menorca interpel·la el Govern sobre la destinació del factor d'insularitat

Aquest dimarts es produirà al Parlament el primer debat sobre la destinació del factor d’insularitat un cop acordat entre els governs de les Illes Balears i l’Estat en Comissió Mixta d’Economia i Hisenda l’import del factor d’insularitat als pressupostos de 2022.

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, interpel·larà el Govern sobre la destinació del factor d’insularitat, produint-se així el primer debat sobre aquesta matèria després que es conegués la xifra que es destinarà.

És important tenir en compte que, d’acord amb el Decret Llei que aprova el Règim Especial de les Illes Balears, durant el primer quadrimestre del 2022 s’haurà de decidir la destinació d’aquests 183 milions d’euros. En aquest sentit, i donat que hi haurà una convocatòria de projectes, Castells considera central que el Govern comenci a explicar els criteris i prioritats que se seguiran.

A més, els menorquinistes volen garantir que aquests doblers no serveixin per a finançar inversions ja compromeses per part l’Estat i, per tant, siguin addicionals al que ja s’havia aconseguit per altres vies.