Marí assegura que, per regular els preus del lloguer, les Balears «necessiten aquesta llei estatal»

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí i Ribas, ha reiterat aquest dijous la necessitat d'una llei estatal per regular els preus del lloguer en alguns punts de les Illes que tenen elements de «zones d'alta tensió».

Així ho ha expressat Marí en ser preguntat per una nova Llei d'Habitatge que ha registrat en el Congrés aquest dijous Unides Podem i altres socis habituals de l'Executiu, com a ERC, EH-Bildu, Més País, Compromís i Nova Canàries, per regular el preu dels lloguers.

Marí ha descartat valorar aquesta iniciativa, en considerar que no li correspon manifestar-se sobre el que fan altres partits, però sí que ha admès que preferiria que el Govern espanyol fes una proposta conjunta per a aquesta qüestió.

El conseller ha reconegut que al Govern de les Illes li agradaria tenir la possibilitat de regular el lloguer a determinades zones «tensionadas»: «Entenem que no podem fer-ho directament i necessitem aquesta llei estatal».

Així, ha apuntat que en aquests moments hi ha diferències entre els membres de l'Executiu central sobre aquest tema i ha assegurat que espera que se solucioni.

Marí ha assenyalat que a les Balears «el sector turístic pressiona sobre el sector residencial» i, per això, «la necessitat que l'Administració pública faci un esforç» per a construir VPO en règim de lloguer per a donar solució a les demandes de la ciutadania. «És la manera d'intentar pal·liar en bona part la qüestió dels preus», ha indicat.

Sobre limitar les compres per part de ciutadans europeus que arriben a les Illes, el director general d'Habitatge i Arquitectura, Eduardo Rosby, ha assegurat que a la Unió Europea no es pot fer perquè hi ha lliure mobilitat de capitals, persones i béns. «No hi ha forma a la UE d'establir limitacions d'aquest tipus», ha explicat.