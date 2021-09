El Pi reclama al Govern que constitueixi la figura del Defensor de la Gent Gran

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha comparegut en la roda de premsa prèvia al ple d'aquest dimarts. El diputat ha reclamat al Govern que constitueixi la figura del Defensor de la Gent Gran: «Aquesta és una reivindicació que ja va formular El Pi a través d’una Proposició no de Llei que es va aprovar. L’executiu no hi ha posat fil a l’agulla i ha quedat simplement amb una aprovació i amb una bona intenció, però no s’ha dut a la pràctica».

En aquest sentit, el portaveu ha assenyalat que la gent gran «necessita institucionalitzar la seva participació. És un col·lectiu molt important, el que no podem fer és oblidar-la ni menysprear-la, sinó que li hem de donar un canal de participació», i ha afegit que «molta gent que forma part del col·lectiu de la gent gran són analògics, no saben fer anar aplicacions i altres eines informàtiques. Mentre que les administracions públiques o les grans empreses, per exemple les entitats bancàries, obliguen tots els seus clients a utilitzar aquests instruments els estam aïllant de la societat. Hem de posar remei a aquesta situació, hi ha d’haver un acompanyament perquè aquestes persones tenguin totes les opcions d’una societat adulta i sòlida».

Així mateix, el diputat també ha assenyalat que aquest dimarts demanarà a la presidenta del Govern si està satisfeta amb el resultat de la reunió de la Comissió Mixta que va quantificar en 110 milions d’euros el factor d’insularitat. «El Pi ja ha manifestat que el resultat és insuficient, és una passa perquè durant dos anys i mig no havien fet res. Ens havien pres el pèl de mala manera i havien incomplit sistemàticament el REB. Pensam que aquesta dotació és una primera passa, positiva, però insuficient amb relació als costos evidents, molts superiors, que suposa la insularitat per l’economia de les Illes Balears», ha volgut remarcar.