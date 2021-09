Aragonès i Puigdemont, reclamen junts des de l'Alguer l'amnistia i l'autodeterminació

«La repressió contra el moviment independentista continua. Hem vingut aquí com a govern de la Generalitat per donar suport al president Puigdemont, i per exigir la retirada de totes les ordres de detenció», ha declarat el president del Govern de Catalunya, Pere Aragonès.

El president de la Generalitat de Catalunya ha viatjat fins a Sardenya amb el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, per expressar el seu suport a l'expresident Carles Puigdemont en relació amb la detenció dijous, a instàncies del Tribunal Suprem espanyol, i posterior posada en llibertat ahir per la justícia italiana.

Aragonès ha arribat a l'illa després d'un viatge en ferri, que ha arribat molt més tard del previst. El president del Govern de Catalunya s'ha trobat davant de l'Ajuntament de l'Alguer i l'Oficina de la Generalitat amb Puigdemont, que aquest matí ha reprès l'agenda a Sardenya amb els actes pel Festival Adifolk de cultura catalana i ha rebut mostres de suport al carrer després de la seva detenció i posterior alliberament.

Després de la trobada al carrer, Aragonès, Puigneró i Puigdemont s'han reunit a la delegació del govern a l'Alguer.

Aragonès, després de la trobada amb Puigdemont, ha reivindicat un cop més l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació.