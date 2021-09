[VÍDEO] Armengol vol continuar liderant el PSIB-PSOE i optarà a la reelecció de la secretaria general del partit

El Consell Polític del PSIB-PSOE, màxim òrgan de decisió entre congressos, ha convocat aquest dissabte el 14è Congrés del partit, que es durà a terme els dies 27 i 28 de novembre a la Fàbrica Ramis d'Inca i al qual l'actual Secretària General de la formació, Francina Armengol, ha anunciat que es presentarà a la reelecció.

«Tenc una il·lusió enorme per seguir essent la Secretària General del PSIB-PSOE, perquè em sent molt orgullosa de ser socialista», ha exposat Armengol, un sentiment que «sent ara més que mai, perquè després del que hem vist, tenc clar que si nosaltres no haguéssim governat, la gent ho hauria passat infinitament pitjor».

En aquest sentit, Armengol s'ha compromès a seguir treballant per a la ciutadania de les Balears i en la defensa, especialment, dels treballadors i dels més vulnerables. «No podem defallir ni un segon; hem de ser més forts que mai i treballar més que mai per la gent, de forma compartida, amb il·lusió i capacitat», ha dit durant el seu discurs.

«Som un partit amb 140 anys d'història i que té molt clar que va néixer per defensar els més vulnerables, els treballadors i treballadores i per apostar per la recuperació justa», ha emfatitzat Armengol, remarcant que «el partit és l'instrument que ens permet servir els ciutadans».

La secretària general també ha volgut agrair «la feina immensa dels companys que m'han acompanyat en l'executiva i del Consell Polític que avui es dissol» i ha destacat el fet que el PSIB-PSOE sigui «un partit fort i tranquil que ha aconseguit pau interna i pau social, que és el millor que es pot tenir i que ens permet seguir endavant amb les polítiques necessàries per a la ciutadania de les Illes Balears».

Debat i reflexió

Amb la convocatòria del 14è Congrés del PSIB-PSOE, el partit avança amb el procés de debat i reflexió que suposen aquestes cites i que fa mesos que s'ha encetat al si del partit, primer amb el procés Horitzons de Futur i després amb la redacció de la Ponència Marc, que aquest dissabte ha explicat al Consell Polític el seu coordinador, el diputat Pere Joan Pons.

«Tenim una base sòlida que emana del que hem plantejat en el nostre programa electoral», ha explicat Armengol, ressaltant l'oportunitat que significa el congrés per «plantejar propostes de futur que apuntin cap a la valentia que sempre ens ha caracteritzat per avançar-nos als problemes i pensar en el llarg termini».

Amb la presentació de la Ponència Marc ara s'obrirà un període perquè les agrupacions facin les seves aportacions al document. És per això que la Secretària General ha demanat a la militància «que siguem valents i capaços de debatre i tirar endavant les polítiques il·lusionants que necessita la ciutadania» i que «tornem a somiar les illes que volem fins al 2030 o 2050, des del debat, el consens, el rigor i la capacitat d'obertura, convidant a participar a tothom que tengui coses a dir».

Més a curt termini, Armengol ha encoratjat la militància a continuar «convencent la ciutadania que és necessari seguir apostant per aquest projecte, que dona garantia d'igualtat d'oportunitats, que defensa l'interès general i que aposta pels serveis públics per a seguir governant el 2023».

Recuperació i insularitat

Armengol, durant la seva intervenció, ha repassat també la gestió feta des de les institucions i ha agraït la tasca de tots els militants, tant els que estan governant com dels que estan a l'oposició, i els ha demanat continuar fent polítiques en defensa de qui més ho necessiti. «És el segell socialista», ha dit, recordant que «mentre hi hagi una persona vulnerable que necessita l'ajuda d'un socialista, sempre hi haurà un socialista amb capacitat de donar-li la mà».

Específicament, Armengol ha defensat la necessitat d'augmentar els salaris. «Hem estat al costat dels empresaris i hem aconseguit la recuperació; ara és el moment d'augmentar els salaris i fer justícia als treballadors de les Illes, que són els que realment s'han sacrificat», ha exposat.

Així mateix, la secretària general ha posat en relleu l'oportunitat que suposen per a les Balears els fons europeus, per fer front als reptes que té al davant la comunitat autònoma, i ha realçat la «fita històrica» assolida aquesta mateixa setmana amb la signatura del factor d'insularitat, «després de molta lluita».

«Per primera vegada, un Govern d'Espanya està fent justícia amb les Illes Balears, i que ara tothom vulgui ser el pare o la mare de la xifra, demostra que ho hem fet molt bé», ha emfatitzat Armengol.

Finalment, Armengol ha criticat que el PP no s'hagi volgut sumar al Pacte de Reactivació de les Illes Balears. «Desgraciadament, el partit majoritari de l'oposició no ha estat capaç de fer una proposta en positiu ni de voler fer feina al Pacte de Reactivació; no ha estat a l'altura de la circumstància tan complexa que hem viscut», ha sentenciat.