El Pi considera «insuficients» els 110 milions d’euros per a compensar la insularitat

La diputada d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Maria Antònia Sureda, ha criticat la tardança per part del Govern i el Govern de l’Estat en reunir la Comissió Mixta per a calcular el factor d’insularitat previst en el Règim Especial de les Illes Balears aprovat l’any 2019.

«Avui és un dia important per a la nostra comunitat perquè hem fet una passa i hem avançat, però amb dos anys de retard, el REB es va aprovar l’any 2019. Hi hauria d'haver hagut 220 milions d'euros durant aquests dos anys en factor d’insularitat en els pressupostos de 2020 i 2021 i no conformar-nos amb els 73 milions que ara ens diuen que són extraordinaris», ha remarcat.

Així mateix, Sureda ha assegurat que des d'El Pi «vàrem dir que la xifra aproximada serien uns 100 milions. Pensam, però, que aquests 110 milions que s’han acordat en la comissió bilateral no haurien de ser fixes durant els pròxims 5 anys, sinó que hi hauria d’haver una revisió anual», i ha afegit que «estam pendents de les comissions bilaterals per saber com es gastaran aquests diners, nosaltres pensam que el Govern Balear, juntament amb els agents socials i econòmics de les nostres illes són els que haurien de decidir on i de quina manera es gasten aquests diners».

En aquest sentit, la diputada ha recordat que «el recurs d’inconstitucionalitat contra els Pressupostos Generals de l’Estat impulsat per la nostra formació ha estat decisiu perquè avui s’hagi avançat de manera ràpida en la presa de decisions i que avui aquests 110 milions d’euros siguin una realitat per ajudar a compensar aquest factor d’insularitat a les empreses i als ciutadans de les nostres illes».