Gent per Formentera: «El vot negatiu del PSIB és un atac al dret d'expressar-se en la llengua pròpia en un àmbit tan sensible com la sanitat»

Gent per Formentera ha lamentat aquest dijous que el PSIB-PSOE hagi votat al Parlament en contra del 12è punt de la moció sobre drets lingüístics presentada per Més per Menorca, que establia: «El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instal·lar, a tots els equipaments públics del servei de salut de les Illes Balears, cartelleria informativa recordant als usuaris el dret d’utilitzar en aquestes instal·lacions ambdues llengües oficials (català i castellà) i el deure dels professionals del servei de salut d’entendre'ls en ambdues llengües».

«Obviant el castellà, que els professionals com la resta de ciutadans ja tenen el deure constitucional d’entendre, aquest vot negatiu ataca el dret bàsic de la població a expressar-se en la llengua pròpia en un àmbit tan sensible com és la sanitat», han denunciat.

La formació de Formentera també ha mostrat «sorpresa», ja que, en la mateixa moció de Més per Menorca, «s’han aprovat diferents punts que demanaven el mateix que al punt 12è però que instava la Delegació del Govern espanyol, Aena i Autoritat Portuària i que en aquest cas des del PSIB-PSOE sí que han trobat convenient estar a favor donant així una mostra de poca coherència i d’hipocresia».

«Que el PSIB-PSOE negui un dret tan elemental dels ciutadans i ciutadanes com és el de poder parlar en català i ser entesos als hospitals i centres de salut és un fet extraordinàriament greu i que esperam que trobi una rectificació urgent», han remarcat.