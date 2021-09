La senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho afirma que Ausiàs March era gallec i Ramon Llull, menorquí

El senador per les Illes Balears, Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca ha compartit a Twitter un tall de vídeo de la intervenció d'Alicia Sánchez-Camacho del PP i senadora per Madrid.

Sánchez-Camacho, qui va liderar el PP de Catalunya des del 2008 fins al 2017, ha afirmat en el seu torn de paraula que el poeta i cavaller valencià medieval Ausiàs March era gallec i que l'escriptor i filòsof mallorquí Ramon Llull era menorquí.

Vidal ha denunciat en la seva publicació que la dreta espanyola «no saben res i, a més, no ens deixen emprar les nostres llengües». A més, ha afegit: «Són patètics».