El Pi critica que la Comissió Mixta per a calcular el factor d'insularitat «es reuneixi dos anys i mig tard»

El portaveu d'El Pi- Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha criticat la lentitud del Govern i el Govern espanyol per a reunir la Comissió Mixta que s'ha d'encarregar de calcular el factor d'insularitat. «Després de dos anys i mig hem aconseguit posar una reunió. Un gran èxit, benvinguda sigui. És evident que en relació a aquesta trobada es concentren molts interrogants. Quina és la proposta de metodologia que posarà damunt la taula el Govern davant el Govern de l'Estat. Considera el Govern de les Illes Balears que amb una reunió n'hi haurà prou per definir la metodologia del factor d'insularitat. Segons la normativa dia 1 d'octubre s'hauria d'aprovar el projecte de llei de pressupostos, i per tant, i hauria d'estar reflectit el factor d'insularitat».

Segons Melià, «són moltes les preguntes que ens feim. És evident que el recurs d'inconstitucionalitat que vàrem impulsar ha ajudat una mica perquè la cosa s'encaminés, que almanco després de dos anys se celebrés una reunió. Ja veurem quina serà la següent passa».

Així mateix, el portaveu ha mostrat el seu escepticisme a Armengol en relació a la reunió. «Senyora presidenta com puc creure uns governs que tarden dos anys i mig per complir una llei, li sembla que no és suficient per tenir una reacció forta i contundent per part de partits com El Pi que defensen les Illes Balears a ultrança», i ha afegit, «vostè pot dir que el recurs d'inconstitucionalitat no ha ajudat, però és evident que hem col·laborat al fet que això pugui avançar una mica. Jo sé que vostè és una fàbrica de bones paraules i bones intencions, però la gent viu de fets».