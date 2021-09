MÉS insisteix en coordinar una acció conjunta per a aïllar «aquells que volen convertir les institucions en un altaveu d'odi»

MÉS per Mallorca ha lamentat i condemnat la permissivitat amb la qual la Delegació del Govern espanyol a Madrid, i el mateix govern de Pedro Sánchez, han actuat en la manifestació concovada per diversos grups de neonazis amb l'argument que volien protestar en contra de l'Agenda 2030 i que ha desembocat en crits d'odi contra la comunitat LGTBI+.

Els mallorquinistes reclamen «contundència i tot el pes de la llei» contra aquestes persones que estan fomentant l'odi i atemptant contra la convivència. Així, han recordat que el dret de manifestació i el llibertat d'expressió no és en cap cas «llibertat d'agressió». «Tot i que és lícit criticar, dissentir o manifestar opinió, no ho és danyar la dignitat i els drets de les persones», han remarcat.

MÉS per Mallorca insisteix en la seva proposta de coordinar una acció conjunta que possibiliti aïllar «aquells que volen convertir les institucions en un altaveu d'odi i crispació i reiteram la nostra oferta de diàleg amb la resta de forces polítiques per aïllar els discursos i missatges dels intolerants».

De la mateixa manera, han mostrat el seu compromís permanent i actiu per a «continuar lluitant amb més fermesa que mai contra les discriminacions per raó de sexe, raça, orientació sexual i identitat de gènere, per avançar cap a un país respectuós i divers».