Tolo Gili, elegit nou president d'El Pi a Mallorca amb el 97% dels vots

El PI-proposta per les Illes ha celebrat aquest dissabte a Porreres el seu IV Congrés de Mallorca, en el qual Tolo Gili ha estat elegit nou president de la formació a l'illa amb el 97% dels vots.

Segons ha informat El PI, Tolo Gili ha estat elegit nou president de la formació a l'illa amb el 97% dels suports. Li acompanyaran com a vicepresidents, Xisca Mora i Jaume Monserrat, com a secretari general, Rafel Ballester, i com a tresorera, Magdalena Vives.

El nou president d'El PI a Mallorca ha agraït el suport dels afiliats i ha assegurat que «aquest és un primer pas per a superar la crisi interna». «A partir d'aquí cal anar reestructurant el partit», ha dit.

«Si bé som molt conscient que El PI és un projecte balearista i es treballarà perquè així sigui, cal destacar que aproximadament un 80% dels afiliats del partit són de Mallorca i d'aquí la importància de renovar els càrrecs de direcció d'aquesta illa», ha assenyalat Gili, qui ha afegit que «ara cal recuperar la confiança i la il·lusió de tots els comitès de l'illa, que són el més important que té el partit».

En el seu discurs, Gili ha incidit en la importància d'un projecte com El PI, destacant que «està representant un espai polític molt important per a aquesta illa, implantat en els municipis i no es pot defraudar a tota la gent que confia en ell».

Així mateix, ha afegit que «es donarà més força a les idees que vertebren aquest projecte polític com és la lluita per un sistema de finançament just per a les Balears, un règim especial amb cara i ulls, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el suport al petit i mitjà comerç».

El nou president d'El PI a Mallorca també ha destacat «la gran tasca que duen a terme els càrrecs públics de la formació, regidors, diputats, consellers que es deixen la pell dia a dia pels ideals del partit i perquè el projecte tiri endavant».