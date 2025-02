Alaró regula la legalització d’edificacions en sòl rústic i ja tramita 15 expedients

L'Ajuntament d'Alaró ha aprovat en l'últim ple municipal els criteris que hauran de complir les edificacions que es vulguin legalitzar en sòl rústic, seguint la Llei de mesures urgents de simplificació i racionalització administrativa. Actualment, el consistori ja tramita 15 expedients de regularització.

Les mesures inclouen requisits estètics, com l'ús de colors tradicionals (ocres, terra i verds) en façanes i fusteries, així com teulades inclinades de teula ceràmica. També es prohibeixen materials obsolets com l’amiant.

Per reduir la contaminació lumínica, se substituiran lluminàries per opcions més sostenibles de temperatura inferior a 2300K, i es limitarà l’emissió de llum al cel al 0% en sòl protegit i al 5% en la resta de sòl rústic.

En eficiència energètica, es requereix la incorporació d’energies renovables o un bon aïllament tèrmic, mentre que en gestió hídrica, s'haurà d'instal·lar dipòsits d’aigua pluvial o sistemes d’estalvi d’aigua.

El batle d’Alaró, Llorenç Perelló, ha destacat que aquestes mesures són "una oportunitat" per regularitzar construccions alegals garantint la preservació del paisatge. A més, per informar els propietaris afectats, s'ha convocat una reunió informativa aquest dimarts a Son Tugores a les 20.00 hores.