El Consell de Mallorca demana, per segona vegada, al Govern espanyol que els Bous de Costitx s’exposin a l’illa de manera temporal

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, s’ha reunit, aquest divendres, amb la directora general de Patrimoni Cultural i Belles Arts del Govern espanyol, Ángeles Albert de León, per presentar, en primera persona, el projecte de museïtzació dels Bous de Costitx al Museu de Mallorca.

Es tracta d’una proposta que du el títol de ‘Els Bous de Costitx tornen a Mallorca’ i que coincidiria amb l’obertura de les noves sales d’arqueologia del Museu de Mallorca, prevista per al 2026. Roca destaca que és una gran oportunitat per apropar aquestes peces al públic mallorquí, per fer valdre la cultura talaiòtica com a part fonamental de la identitat mallorquina i per promoure la col·laboració entre institucions culturals.

Aquesta no és la primera vegada que la vicepresidenta i consellera fa aquesta petició al Ministeri de Cultura, propietari actual d’aquestes peces emblemàtiques del patrimoni cultural mallorquí. El passat mes de novembre de 2023, Roca es va reunir amb el predecessor d’Ángeles Albert per sol·licitar el préstec temporal dels bous, que formen part de la col·lecció permanent del Museu Arqueològic Nacional.

Com que es tracta d’un bé d'interès cultural de titularitat estatal, s’ha informat des del Ministeri de Cultura que no existeix la possibilitat que el retorn sigui permanent, per la qual cosa el Consell de Mallorca ha presentat aquesta sol·licitud de préstec temporal. En l’anterior reunió, el Ministeri de Cultura va explicar a la institució insular quin és el protocol d’actuació en aquests casos i quines eren les passes a seguir.

D’aquesta manera, seguint el protocol establert, Roca ha presentat un projecte de museïtzació que, destaca, «suposa una oportunitat per contextualitzar les escultures en el seu entorn cultural original i reforça el compromís amb el patrimoni històric de Mallorca». En la proposta es detalla el disseny de les noves sales expositives del Museu de Mallorca, els motius pels quals es demanen els Bous de Costitx, es donen garanties pel que fa a les condicions tècniques de conservació de les peces i s’adjunta un pla de transport, assegurança i d’activitats complementàries.