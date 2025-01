Denuncien que SFM no hagi avisat a la Part Forana que aquest dilluns el tren faria horari festiu

Un usuari del tren de la Part Forana ha denunciat que el Consorci de Transport de Mallorca i el Servei Ferroviari de Mallorca (SFM) no han anunciat que aquest dilluns, dia de Sant Sebastià, festiu només a Palma, el tren faria l'horari del cap de setmana i festius.

L'afectat, Gabriel Rechach, exposa que a cap de les pàgines web de les dues institucions no hi ha cap avís sobre el canvi, «ni tampoc no n'hi ha cap a les pantalles de les estacions». L'usuari ha telefonat a informació i explica que li han dit que «veuen amb normalitat que el tren tengui horari de festiu perquè la seu dels SFM és a Palma i s'han de seguir els festius d'aquest municipi». L'usuari lamenta que des d'ambdues institucions obviïn que «els usuaris no tenim l'obligació de conèixer aquesta informació, i el tren dona cobertura a la Part Forana».

Rechach afirma que aquesta no és la primera vegada que ho fan, és una conducta reiterada; conta que el 2022 i 2022 «vaig exposar una queixa al CTM pel mateix fet i respongueren que millorarien la comunicació amb els usuaris, cosa que no han fet». «És evident que hi ha una mancança de compromís institucional per oferir uns mínims de qualitat», sentència.