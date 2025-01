Jaume Coll, de 16 anys, corona el Pi de Sant Antoni de Pollença

Jaume Coll, de 16 anys, ha estat el primer a pujar el Pi de Sant Antoni de Pollença d'aquest 2025, convertint-se així en el segon menor d'edat consecutiu en aconseguir-ho.

Coll ha aconseguit arribar al cim de l'arbre a les 21.46 hores d'aquest divendres, després d'un ascens sense massa dificultats i que havia començat aproximadament un quart d'hora abans.

D'aquesta manera, per segon any consecutiu ha estat un menor d'edat el primer a pujar al cim del Pi de Sant Antoni, ja que en 2024 el va aconseguir Pau Cifre, també de 16 anys.

La festa va començar el passat 9 de gener, quan es va anar a tallar el pi, d'uns 20,5 metres d'altura i que havia estat seleccionat prèviament, a la finca de Ternelles, situada en el terme municipal de Pollença.

Va ser aquell matí quan els responsables, a destralades i sense moltes dificultats, van aconseguir fer caure l'arbre, segons va informar l'Ajuntament. Després, arrossegant-ho amb un tractor i amb cura de no trencar-lo, el pi va ser traslladat fins a una esplanada per a pelar-lo i tallar-li les branques perquè estigués a punt perquè els participants intentessin pujar-lo aquest divendres.

Al voltant de les 14.00 hores d'aquest divendres, els portadors han recollit el pi de la finca i han començat el camí a peu fins a l'entrada del poble. Quatre hores després, grups de joves ja l’arrossegaven pels carrers de Pollença en direcció a la plaça Vella, als voltants de la qual, després de nombroses maniobres, han arribat passades les 20.00 hores.

No obstant això, l'entrada a la plaça -com és habitual- s'ha demorat prop de mitja hora degut les dificultats perquè els poc més de 20 metres de pi poguessin sortejar els estrets carrers sense xapar-se.

Finalment, amb la plaça Vella a vessar, els responsables s'han afanyat per a ensabonar, plantar i amarrar el pi fins a deixar-lo llest per a ser escalat. Poc abans de les 21.30 hores la llum del semàfor que regula les pujades s'ha posat en verd i ha començat la pujada al també conegut com 'O Pi'.

Els primers a provar-ho han estat Jaume Vallespir i Joan Miquel Seguí, tots dos d’una vintena d’anys, els qui no han aconseguit passar de la primera corda. Darrere d'ells han provat sort diversos joves, entre ells Marc Soler, de 17 anys, i Coll.

Tots dos han aconseguit arribar fins a la segona corda gairebé a l'una, però el primer s'ha quedat al darrere. El finalment guanyador ha prosseguit l'ascens i ha arribat fins al ternal al voltant de les 21.41 hores, on ha parat a descansar durant uns minuts.

Poc després, i de manera àgil, ha completat l'últim tram del pi fins a aconseguir el cim, on ha aixecat els braços i ha rebut l'ovació dels presents, els qui durant l'ascens han ovacionat el seu nom en repetides ocasions.

Com a colofó ha trencat la bossa de confeti que l’esperava en el cim i després ha començat el descens. A l'altura de la primera corda l’esperaven diversos amics, amb els qui s'ha fos en una abraçada.

En la baixada del tram final, Coll ha caigut a terra des de diversos metres d'altura, però aparentment no ha sofert cap lesió i ha estat portat en volandes en direcció a la plaça Major. «Gràcies a l'ajuda i la confiança de la gent ho hem aconseguit», ha dit davant de les càmeres de televisió, encara envoltat dels amics que l’han estat animant.

Entre la desena de joves que han intentat la pujada al pi ha destacat el jove piragüista Joan Toni Moreno, natural de Pollença i bronze en la categoria C2 500 en els Jocs Olímpics de París disputats el passat estiu, encara que no ha tingut èxit i s'ha quedat en els primers metres de pujada.

Un altre menor

En l'edició de l'any passat, Pau Cifre, de 16 anys i campió balear de judo, va aconseguir ser el primer a pujar el Pi de Sant Antoni, malgrat les recomanacions de l'Ajuntament de Pollença que els menors no tractessin de coronar-lo.

Va ser el segon participant, per la qual cosa, com la d'enguany, va ser una edició raonablement ràpida. Al voltant de les 20.20 hores va aconseguir el ternal, i deu minuts després va fer que el confeti caigués sobre els presents en la plaça.

Enguany Cifre ha decidit no participar en la pujada perquè, segons ha explicat en declaracions a IB3, la seva intenció era dedicar-se a ajudar a un grup d'amics que volien seguir els seus passos.