Alcúdia ajorna actes de Sant Antoni pel mal temps i Artà desmenteix cancel·lacions

L'Ajuntament d'Alcúdia ha informat, davant de les males previsions meteorològiques per a aquest dijous, d'algunes modificacions al calendari festiu per Sant Antoni.

En el cas d'Alcúdia, el Consistori ha comunicat l'ajornament del Fogueró de l'Ajuntament i la Nit del Correfoc, previstos per aquest dijous, Revetla de Sant Antoni, davant de les previsions meteorològiques adverses. Aquests dos actes tendran lloc el dissabte 25 de gener. Al mateix temps, les Beneïdes previstes per al divendres passen a dissabte.

A sa Pobla, un altre dels pobles amb més tradició no hi ha encara una decisió sobre això i l'Ajuntament es manté «a l'expectativa» i amb la intenció d'esperar a l'últim moment per a prendre decisions sobre això. En aquesta localitat, la sortida dels dimonis està prevista per a les 14.30 hores d'aquest dijous i el ball i els caparrots, a partir de les 21.00 hores.

Pendents de la metereologia hi ha altres municipis mallorquins on Sant Antoni és una cita de les més esperades com Manacor, que de moment manté els actes previstos, Muro i Pollença.

Artà, per la seva banda, ha hagut de desmentir a la seva web municipal el que ha qualificat com a notícies falses en relació amb suposades cancel·lacions dels actes festius i ha confirmat el manteniment de les celebracions. El Consistori 'artanenc' ha instat a acudir sempre a fonts oficials.

En el cas de les festes de Pollença, des de l'Ajuntament han aclarit que tot i la pluja se celebrarien les festes relacionades amb 'U pi de Pollença' i l'únic canvi que tenen previst és que, si hi hagués mala mar, el pi del Port de Pollença es portaria en vehicle per terra i no amb vaixell, com se sol fer habitualment.