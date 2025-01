El GOB es fa ressò de les al·legacions de Salvem Sa Pedruscada contra el projecte de macrourbanització a Cala Rajada

L’associació Salvem Sa Pedruscada ha presentat al·legacions a l’aprovació del Projecte de reparcel·lació de la UA-11 Sa Pedruscada promoguda per Residencial Vista Alegre SA per a la construcció de 72 habitatges, sotmesa a informació pública mitjançant la seva publicació al BOIB el 26 de novembre del 2024. Des del GOB fes fa ressò de la feina de la plataforma i subscriuen els aspectes plantejats en les al·legacions de l’entitat.

Després de l’anàlisi del projecte i els seus antecedents per un expert en urbanisme, s’han posat de manifest les greus irregularitats en la seva tramitació. La delimitació de la UA-11 fou inicialment aprovada per acord de l’Ajuntament el 2014, però mai no es va dur a terme l’execució urbanística. A més, mai es va realitzar el tràmit d’informació pública del projecte de delimitació pertinent, la qual cosa implica la nul·litat del procediment.

L’aprovació del projecte presentat es basa en la reiteració d’aquell acord tot i que ha variat substancialment el seu objecte i abast per promoure la reparcel·lació només d’una de les 6 unitats d’actuació inicialment contemplades, a més de canviar el sistema d’urbanització de cooperació pel de compensació. Tot això sense que consti en la documentació presentada cap motivació que pugui justificar l’interès públic que persegueix; la memòria de motivació constitueix un requisit imprescindible en la tramitació. La seva omissió implica la il·legalitat de l’actuació.

Amb aquest pas, l’Ajuntament vol donar via lliure a la concessió de la llicència per a la construcció de la macrourbanització de 72 habitatges en un terreny que no es pot considerar sòl urbà sinó sòl urbanitzable, segons estableix la Norma 10 del Pla Territorial de Mallorca, per no disposar dels serveis d’abastament, sanejament, enllumenat públic i voravies que estableix l’article 8.a) de la Llei 6/1998, del 13 d’abril, sobre el Règim del Sòl i Valoracions. Aquesta circumstància es ratifica per disposicions normatives posteriors, com la Llei 4/2008 de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, o la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible.

La situació és encara més greu atenent l’establert al Decret llei 10/2022 de mesures urgents en matèria urbanística, que té per objecte el compliment del mandat del Decret 9/2020 de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears. , podríem estar davant uns terrenys que s’haurien de considerar rústics, i que recentment han estat qualificats d’inundables en el Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears (ES110_ARPSI_0009).

Per altra banda, amb la ratificació de l’acord de 2013, l’Ajuntament de Capdepera pretén iniciar i executar qualsevol projecte de transformació urbanística, evitant l’aplicació de la normativa vigent que implicaria l’emissió de l’informe de l’Administració hidrològica sobre l’existència de recursos hídrics necessaris per a satisfer les seves necessitats de noves demandes i sobre la protecció del domini públic hidràulic, entre molts altres informes preceptius i vinculants.

En conclusió, el que posen de manifest les al·legacions presentades per l’associació Salvem Sa Pedruscada és que la construcció de la macrourbanització no és només un impacte greu al medi ambient, al paisatge i a la sostenibilitat de la zona, sinó que a més compta amb greus irregularitats urbanístiques en la seva tramitació, com les que exposen.

Des del GOB aplaudeixen la feina de l’entitat, que ja fa molt de temps que reclama la paralització d’aquesta macrourbanització que «representa una pressió inassumible de recursos en un context de greu crisi climàtica i en una zona de sobresaturació turística-residencial», conclou l’associació ecologista.