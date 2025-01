Denuncien que l’Ajuntament de Sineu ha perdut dues subvencions del Consell de Mallorca per «no estar al corrent amb l’administració tributària»

Més per Sineu s’ha assabentat mitjançant el BOIB de dia 2 de gener de l’exclusió de l’Ajuntament de Sineu en el repartiment de dues subvencions del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca als Ajuntaments de Mallorca. Una de les ajudes és per al compliment de les obligacions derivades de la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals i l’altra per a la neteja, manteniment i conservació de camins de titularitat municipal.

L’Ajuntament de Sineu havia presentat la sol·licitud a ambdues subvencions, però ha estat exclòs per no estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat. És l’únic Ajuntament que ha estat exclòs per aquest motiu.

Més per Sineu critica que aquest fet evidencia una mala gestió de l’equip de govern del PP a l’Ajuntament de Sineu, que ha provocat la pèrdua de finançament d’una administració supramunicipal per a dur a terme activitats d’interès per al municipi.