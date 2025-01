L’IMAS ja no considera viable el polvorí de Santa Magdalena com a centre de primera acollida

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha comunicat oficialment a Delegació del Govern que el polvorí de Santa Magdalena, a Inca, ja no es considera un recurs viable per a l’obertura d’un centre de primera acollida per a nins, nines i adolescents migrats no acompanyats (NNAMNA). Aquesta decisió ha estat anunciada avui pel conseller de Benestar Social i president de l’IMAS, Guillermo Sánchez, durant una roda de premsa.

Sánchez ha explicat que, «tot i que l’espai compta amb les característiques tècniques adequades, com van certificar en el seu moment els tècnics de l’IMAS, l’exposició mediàtica ha generat un entorn que impedeix garantir la privacitat i la intimitat dels NNAMNA, requisit imprescindible segons la normativa vigent». A més, ha destacat, «la LOPIVI marca que les entitats gestores necessiten un ambient protector des del punt de vista físic, psicològic i social per desenvolupar la seva feina, una condició que no es pot garantir en aquest cas a causa de la polèmica i la pressió mediàtica que envolten el recurs».

El conseller també ha subratllat que «el procés de cessió va ser inicialment una proposta de Delegació del Govern, però que l’exposició pública de la seva ubicació, promoguda pel Partit Socialista quan encara era només una proposta en valoració, ha compromès greument la viabilitat del recurs».

Durant l'any 2024, les arribades de NNAMNA s'han duplicat respecte de 2023, passant de 180 a 367. Fet que ha provocat que, malgrat els esforços del IMAS i de les entitats per trobar espais, la situació dels centres sigui actualment de saturació; en concret, 3 de cada 4 nins, nines o adolescents en acolliment residencial són NNAMNA. En aquest context, Sánchez ha reclamat al Govern d’Espanya «els recursos necessaris per atendre el que considera una crisi migratòria sense precedents. Aquesta situació no pot recaure exclusivament en les institucions locals. Demanem col·laboració i responsabilitat a totes les administracions implicades», ha afirmat.

Finalment, el president de l’IMAS ha fet una crida al president de l’executiu central, Pedro Sánchez, perquè reforci les polítiques migratòries i posi en marxa mesures efectives per combatre la immigració il·legal, subratllant que aquesta problemàtica és una tragèdia que cada any costa milers de vides a la Mediterrània.

L’IMAS reafirma el seu compromís amb la recerca d’alternatives que garanteixin una atenció digna i adequada per als NNAMNA i continua treballant per trobar solucions sostenibles.